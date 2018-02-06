В Карелии проходит акция «Черный тюльпан»

В эти дни в Карелии проходит республиканская памятная акция «Черный тюльпан», посвященная 29-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан, сообщает пресс-служба правительства.

С 1 по 10 февраля в учреждениях и организациях, участвующих в акции, организуется сбор материалов о жителях республики, погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане, которые затем будут использованы для оформления экспозиции «Стена памяти».

Кроме того, 12 февраля во всех муниципальных образованиях и городских округах состоятся уличные акции. Жители Карелии получат листовку и бумажный цветок – символ акции.

15 февраля в 11:00 во всех учреждениях и организациях, участвующих в акции, состоится общереспубликанская минута молчания. Приглашение принять участие в ней для всех желающих содержится в листовках, которые распространяются группами добровольцев в рамках проведения уличных акций «Черный тюльпан»

Также 15 февраля в 11:00 у мемориального комплекса «Черный тюльпан» пройдет памятная церемония по возложению цветов, посвященная памяти воинам-землякам, погибшим при выполнении интернационального долга в Афганистане.

Контактное лицо: Екатерина Сергеевна Преображенская, начальник отдела патриотического воспитания ГБУ РК «Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе», тел. (8-8142) 76-00-93