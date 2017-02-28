Укрупнение лотов на пассажирские перевозки окончательно признали нарушением

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение Арбитражного суда Карелии.

Укрупнение лотов на пассажирские перевозки окончательно признали нарушением. Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение Арбитражного суда Карелии, который признал укрупнение лотов нарушением. Об этом сегодня «Республике» сообщил вице-премьер Игорь Ширшов.

Ширшов также отметил, что пока правительство Карелии не получило решение суда апелляционной инстанции, поэтому говорить о том, когда и как нужно будет исполнить решение, рано.

Ранее вице-премьер сообщал, что если укрупнение лотов на пассажирские перевозки окончательно признают нарушением, в течение полугода правительство объявит новый конкурс.

Напомним, до 2015 года в конкурсе на пассажирские перевозки (пригородные и межмуниципальные) было 98 лотов. По мнению специалистов Госкомтранса, транспортные компании выбирали наиболее выгодные для них направления, а некоторые – в малонаселенные пункты и поэтому убыточные — не брал никто. Чтобы решить проблему отсутствия многих рейсов, правительство Карелии решило объединить экономически выгодные маршруты с убыточными в один лот. Всего получилось четыре. Спустя некоторое время ФАС признала это объединение нарушением закона о конкуренции.

 

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