Укрупнение лотов на пассажирские перевозки окончательно признали нарушением. Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение Арбитражного суда Карелии, который признал укрупнение лотов нарушением. Об этом сегодня «Республике» сообщил вице-премьер Игорь Ширшов.

Ширшов также отметил, что пока правительство Карелии не получило решение суда апелляционной инстанции, поэтому говорить о том, когда и как нужно будет исполнить решение, рано.

Ранее вице-премьер сообщал, что если укрупнение лотов на пассажирские перевозки окончательно признают нарушением, в течение полугода правительство объявит новый конкурс.

Напомним, до 2015 года в конкурсе на пассажирские перевозки (пригородные и межмуниципальные) было 98 лотов. По мнению специалистов Госкомтранса, транспортные компании выбирали наиболее выгодные для них направления, а некоторые – в малонаселенные пункты и поэтому убыточные — не брал никто. Чтобы решить проблему отсутствия многих рейсов, правительство Карелии решило объединить экономически выгодные маршруты с убыточными в один лот. Всего получилось четыре. Спустя некоторое время ФАС признала это объединение нарушением закона о конкуренции.