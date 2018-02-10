Танцующие автомобили и соревнования конькобежцев увидят жители Карелии в конце февраля

С 22 по 24 февраля в Сортавале на территории парка Ваккосалми пройдет фестиваль «Зимний драйв». В программе – марафон «25 часов на льду», кубок танцующих автомобилей Filodrive, соревнование конькобежцев и разнообразные развлечения для гостей, пишет пресс-служба Минкульта Карелии.

Марафон «25 часов на льду» пройдет 22 февраля. В нем примут участие команды из четырех пилотов на одном автомобиле. Задача – довести машину до финиша и проехать как можно больше кругов за 25 часов. Соревнования стартуют в 13:00, борьба за лидерство будет идти весь день и всю ночь. Финиш марафона – в 14:00 следующего дня.

23 февраля после марафона начнется развлекательная программа. Гостей фестиваля ждут катания на собачьих упряжках, тест-драйвы автомобилей, конкурсы и выставка-продажа мастеров народных промыслов.