Победителем соревнований по триатлону в Петрозаводске стал спортсмен из Москвы

Сегодня в спорткомплексе «Курган» прошел этап Кубка России по зимнему триатлону. Участников ждал бег на дистанцию в три километра, пятикилометровая велогонка и лыжная трасса в 5 километров. Турнир собрал 43 спортсмена-«личника» и восемь эстафетных команд из Петрозаводска, Олонца, Кондопоги, Москвы, Твери и Санкт-Петербурга.

В личном зачете первым стал москвич Федор Николаев, который занимается триатлоном уже два года. Победить ему помогли тренировки четыре-пять раз в неделю и умение правильно отдыхать.

— Отдых – это ведь тоже тренировка, — рассказал Федор. – Очень многие любители этого делать не умеют, поэтому быстро выдыхаются. В Карелии я уже третий раз. Но раньше был только летом, зимой у вас впервые. Это отличное место для спортсменов: очень хорошая лыжная трасса, рельеф, уровень подготовки и организации.

Рядом с трассой для взрослых развернулась площадка для детского фестиваля триатлона IronKids, который организует спортклуб «Старт». Юным спортсменам пришлось преодолеть беговой этап, гонку на беговеле или велосипеде, а также лыжный этап. В соревнованиях участвовали дети от трех до десяти лет.

Ирина Березкина с сыном пришли на фестиваль IronKids уже второй раз. Четырехлетнему Лёне, по словам мамы, нравится состязаться, первый свой турнир он выиграл, когда ему был год.

— Эти соревнования очень необычные, в то же время спорт на свежем воздухе – это всегда на пользу здоровью, — рассказала Ирина. — Мы стараемся развивать в ребенке чувство соперничества, чтобы он с ранних этапов знал это пьянящее чувство, когда поднимаешься на пьедестал.

Всего в детском фестивале по триатлону поучаствовали 32 юных спортсмена. Они вступали в пяти возрастных категориях: 3+, 4+, 5+, 6-7 лет и 8-9 лет.