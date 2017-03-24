Лёд тронулся

На этой неделе ХК «СКА-Карелия» закончил выступление в плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги. Армейцы трижды подряд проиграли пензенскому «Дизелисту», лидеру регулярного чемпионата в западной конференции, и не смогли пробиться в полуфинал.

Несмотря на вылет, нынешний сезон для кондопожан выдался успешным: в регулярном чемпионате они заняли четвертое место (в прошлом году были одними из последних), в одной восьмой финала уверенно обыграли «Тверичей».

Порадовавшись за подопечных Виктора Белякова, «Республика» решила провести инвентаризацию карельского хоккея. Из нашего текста вы узнаете, в каком состоянии в республике находится один из главных отечественных видов спорта.

Профессионалы

Начнем с единственного профессионального хоккейного клуба региона. Кондопожская «СКА-Карелия», как видно из названия, входит в структуру одного из крупнейших отечественных клубов – питерского СКА (аббревиатура расшифровывается как «Спортивный клуб армии»).

Материнская команда выступает в Континентальной хоккейной лиге, и делает это успешно: армейцы успели выйти в финал западной конференции, где уже начали играть с ярославским «Локомотивом». Победитель противостояния поборется за главный хоккейный трофей страны – Кубок Гагарина.

Клубы, ассоциированные со СКА, базируются в Ледовом дворце Кондопоги с октября 2012 года. Той осенью в городе бумажников начал играть ХК «ВМФ», в следующем сезоне поменявший название на «ВМФ–Карелия». Еще через год клуб стал называться «СКА-Карелия».

Всё это время команда выступала в Высшей хоккейной лиге (вторая в иерархии после КХЛ). В 2015 году клуб переименовали в «СКА-Нева» и перевели в Санкт-Петербург. Вместо него в Ледовый дворец Кондопоги въехала молодежная команда, получившая название «СКА-Карелия».

Тренером команды стал петербургский специалист Виктор Беляков, игравший в СКА с начала девяностых. Его помощником назначили петрозаводчанина Александра Богатырева.

В сезоне 2015-2016 «СКА-Карелия» начала выступать в первенстве Молодежной хоккейной лиги, которое в прошлом году переименовали в Национальную молодежную хоккейную лигу. По итогам первого для себя регулярного чемпионата команда заняла десятое место в западной конференции, во втором стала четвертой.

На стадии плей-офф карельские хоккеисты трижды обыграли «Тверичей» и вышли в одну четвертую финала. Там в соперники им достался «Дизелист» из Пензы, ставший лидером регулярного чемпионата в западной конференции. Все три матча прошли в упорной борьбе, судьба решающей игры, которая прошла в Кондопоге, решилась в серии послематчевых буллитов.

— Да, не хватает где-то мастерства у нападающих, креатива такого, нестандартного решения в концовках, — сказал, комментируя финальный матч сезона, тренер армейцев Виктор Беляков. — Для нас теперь сезон закончился, поэтому дальше будем уже жить спокойной жизнью, готовиться к следующему сезону.

Вероятно, к новому сезону «СКА-Карелию» ждет очередная ротация состава – одни игроки уйдут в «старшие» клубы системы СКА, их место займут другие хоккеисты. Будем надеяться, что в 2018 году карельские армейцы смогут побороться за чемпионство.

Цифры

По информации регионального Министерства спорта, на сегодняшний день хоккеем занимаются в 17 из 18 муниципальных образований Карелии. Исключение – Муезерский район.

Всего в республике насчитывается 23 хоккейных клуба. Это «СКА-Карелия», медвежьегорский «Медведь», «Карельский окатыш», «Рыси» и «Тигры» (все три представляют Костомукшу), ХК «Город Кемь», «Сегежа», «Авангард» (Кондопога), «Олонец», «Суоярви», «Витязи» (Пудож). Есть и оригинальные названия – например, в Петрозаводске выступают хоккейные клубы «ЧК», «Нитросибирь» и «Штурм-легион».

В общей сложности хоккеем с шайбой занимаются 2870 жителей Карелии. По данным Министерства спорта, число хоккеистов в республике в последние годы регулярно растет.

Каждый год в Карелии проводятся чемпионат и первенство республики по хоккею среди мужчин, турнир на призы клуба «Золотая шайба» (в трех возрастных группах), соревнования «Отечества достойные сыны» в Сегеже.

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко в рамках проекта «Добрый лед» финансирует ежегодно проходящий в республике турнир Северо-Западного федерального округа. При поддержке компании «Сегежа-групп» в Кондопоге вскоре во второй раз состоится турнир «Отцы и дети», в котором участвуют детские команды из Карелии и соседних регионов. Команда – победитель турнира в заключительном матче сыграет со сборной взрослых, чьи дети участвовали в соревнованиях.

Некоторые карельские клубы участвуют в турнирах, проводимых за пределами республики. Так, «Карелтрансгаз» играет в первенстве Северо-Западного федерального округа среди любительских команд. Юношеские клубы «Кристалл» и «Пульс» участвуют в первенстве Северо-Запада среди юношей и в нескольких товарищеских турнирах. Хоккеисты старше 40 лет выходят на лед в региональных и финальных всероссийских соревнованиях Ночной хоккейной лиги, в матчах которой неоднократно участвовал Владимир Путин.

Дети

В 2016 году на организацию и проведение мероприятий, связанных с хоккеем, из карельского бюджета было выделено чуть меньше 1,2 миллиона рублей: сумма небольшая. Помогли карельскому хоккею спонсоры – благотворительный фонд супругов Тимченко, «Сегежа-групп», благотворительный фонд «АФК-Система», а также сами спортсмены и их родители.

Кроме того, в детско-юношеских спортивных школах республики действует девять отделений хоккея. Они расположены в Петрозаводске, Костомукше, Сегеже, Кеми, Пудоже, Олонце, Калевале, Надвоицах и в Прионежском районе. В общей сложности в этих отделениях занимаются хоккеем 717 детей и подростков.

Самое крупное в республике отделение находится в Петрозаводске: хоккеем занимаются около 300 воспитанников ДЮСШ № 6. Крупная хоккейная секция работает также в Кондопоге на базе Ледового дворца.

Хоккейных площадок в Карелии насчитывается ровно 50, из них пять расположены в сельской местности. Отдельно стоит упомянуть Ледовый дворец в Кондопоге, крытую хоккейную площадку в Костомукше и спортивный комплекс «Луми» в Петрозаводске.

Родителям, желающим отдать своих детей в хоккейную школу, придется потратить как минимум 15 тысяч рублей. Именно столько сегодня в среднем стоит комплект хоккейной формы.

Зато если ребенок окажется способным учеником, его вполне могут взять в профессиональный хоккейный клуб – а там и до НХЛ недалеко. Из воспитанников карельского хоккея, играющих в высших лигах, можно вспомнить уроженца Суоярви Артема Ворошило (сейчас выступает в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА), Ивана Петракова (играет в Высшей хоккейной лиги за «Рязань», чемпион Универсиады-2015) и Алексея Кручинина (челябинский «Трактор», КХЛ).

Кручинина, пожалуй, можно назвать самым успешным на сегодняшний день воспитанником карельского хоккея. Не так давно он отыграл дебютные матчи за основную сборную Россию по хоккею. Причем в одной из игр шведского этапа Евротура Алексей отличился, поразив ворота сборной Финляндии.

Проблемы

Главная из них, судя по всему, — неясное будущее крупнейшей хоккейной площадки республики. Сегодня «Ледовый дворец» Кондопоги принадлежит одноименному акционерному обществу, владеющему местным ЦБК. Однако его руководство до сих пор не определилось, хочет ли оно сохранить спортивный комплекс, равно как и ряд других социальных объектов города бумажников, на своем балансе.

Еще в прошлом году бизнесмены заявляли, что здания со всей сопутствующей инфраструктурой должны перейти в муниципальную собственность. Потом речь зашла о том, что выкупить соцобъекты должны региональные власти.

В июле 2016-го вице-премьер Юрий Савельев констатировал, что Ледовый дворец и другие социальные объекты, принадлежащие «Кондпоге», так или иначе должны поменять форму собственности. Как именно это случится, не прояснилось до сих пор. В конце января Валентина Улич на встрече со студентами пообещала, что о закрытии или консервации зданий речи не идет, а республиканские власти решают вопрос об их передаче в свою собственность.

— Ледовый дворец, по всей видимости, перейдет в республиканскую собственность, если какие-то нюансы не появятся, — сказала, в частности, Улич. Отвечать за разработку механизмов передачи поручили Министерству спорта.

Определенные подвижки в решении этой проблемы могут произойти благодаря новому руководителю республики. В начале марта Артур Парфенчиков побывал в Кондпоге, где посетил в том числе очередной матч «СКА-Карелии». После этого он написал в Facebook, что Кондопогу можно сделать «всероссийским центром детско-юношеского спорта».

Еще одна проблема, пусть и гораздо менее масштабная, обнаружилась в начале года в Сегеже. Тогда региональные СМИ писали, что здание местного детского хоккейного клуба, в котором спортсмены держат инвентарь и переодеваются перед тренировками, находится под угрозой. Небольшую покосившуюся постройку якобы включили в план приватизации, отчего юные хоккеисты рискуют остаться без тренировок.

Впрочем, вскоре выяснилось, что начинать приватизацию здания никто не собирается, а в план оно было включено по техническим причинам. Местные власти в результате пообещали сохранить его за хоккейной командой.