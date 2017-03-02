Лужи, лыжи, парашют

В Петрозаводске оттепель, плюс один, а кайтерам все равно — со всего мира приехали покорять просторы Онего. 56 участников из России и еще шести стран. На льду озера, на самом горизонте, — пять десятков пятен парашютов. К тому времени когда мы наконец добредаем до ближайшего лыжника-парашютиста, в голове остается только один вопрос: «Как же вы поедете по такому льду?! Все ж поплыло!»

— Да что нам температура, нам лишь бы дуло! — отмахивается лыжник и бодренько ушлепывает в сторону своего кайта — распутывать стропы.

Сноукайтинг — вид спорта, катание с буксировочным кайтом (парусом) по снегу или льду на лыжих, сноубордах или коньках.

— Пригнитесь! — Мы с фотографом покорно приседаем прямо в лужицу, в метре надо головами проносится парашют, его водительница (да, и дамы тоже этим увлекаются) погодой, в отличие от коллеги, недовольна. — Я вообще не могу так ездить! Тут же, блин, сплошная турбулентность!

Откуда-то с берега раздаются удары колокола — сигнал к старту. Но нет, никто не начинает ускоряться. Такое чувство, что кайтеры вообще его игнорируют. Старт кайтингистов — не самое эффектное зрелище, все начинают в разное время: пока одни уже летят в сторону первой отметки, другие еще пакуют рюкзаки. Да и стартовать одновременно в принципе не реально: нужно поймать ветер, поднять парус и никого при этом не убить стропами.

Впереди у спортсменов 3-дневная автономная гонка с двумя ночевками в походных условиях на льду. Все гоночное и походное снаряжение участники везут на себе. За три дня им предстоит пройти около 300 километров.

К финишу можно двигаться любым способом: хоть на лыжах, хоть пешком, хоть ползком, запрещены только моторизованные средства передвижения.

Александр Пинешко и его напарник Евгений (команда называется «Чук и Гек») приехали на соревнования из Мурманской области. Ехать собираются и днем, и ночью — северян не остановит ничто.

— Специально на шлемы приделали фонарь, дорогу освещать, — поделился лыжник. — Ехать будем до глубокого вечера — до 22, потом обязательная остановка на ночевку, и в шесть утра снова старт. А рассветает-то только в восемь. Ну, лед ровный, нормально, не страшно, а страшно — это когда ветра нет. Пешкодралом идти — вот что страшно. Нам лишь бы дуло. Когда пешком, все ж на себе — полдороги кайт меня везет, полдороги я его.

Ветер — вообще главное для кайтера. Рассказывать про него они готовы, похоже, часами. Так, к примеру, обычные спортсмены, которые катаются на короткие дистанции, используют 15-метровые стропы, туристы берут длинные — от 30 метров. Ими можно поймать верховой ветер.

Спортсмены готовятся к старту. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Команда Андерса Бекета приехала покорять снега Онего из Дании.

— Мы впервые в Карелии, здесь замечательная природа и очень гостеприимные люди, — поделился спортсмен. — Нам нравятся условия: есть шансы, что не замерзнем!

Несмотря на весь кажущийся бардак, заканчивается старт быстро: уже через 9 минут после удара колокола в губе остается всего четыре кайтера. Очередной проносится в полуметре от первой отметки (мы уже привычно приседаем в лужу).

— А это вот, кстати, нарушение, — сообщает один из наблюдателей. — Нарушает «правило веревочки» — над отметкой должен пролететь парус, а не стропы.