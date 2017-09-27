Александр Кержаков выпустил две тысячи мальков лосося в Шую

Александр Кержаков приехал 27 сентября в Карелию, чтобы выпустить здесь в водоем две тысячи мальков лосося. Акцию провели на берегу реки Шуя вблизи поселка Бесовец. Несколько десятков болельщиков приехали в это место поддержать футболиста: они развернули плакаты, скандировали имя бомбардира и даже устроили в его честь небольшой фейерверк.

Выпустив мальков лосося в воду, Александр Кержаков ответил на вопросы журналистов. В частности, он отметил, что такие акции направлены на то, чтобы привлечь внимание общества на проблему сохранения популяции ценных пород рыб.

— Выпускать даже приятнее, чем ловить, — сказал футболист.

Мальки лосося. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Александр Кержаков выпускает лосося в Шую. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Александр Кержаков. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Напомним, после рыбалки в Карелии этим летом Александр Кержаков оказался в центре скандала. Он разместил в соцсети фото с лососем, которого выловил в Онежском озере, а делать это категорически запрещено: пресноводный лосось относится к ценным видам рыбы, до 1999 года его численность в Онежском озере держалась на низком уровне. Он включен в Красные книги России и Карелии, сейчас в республике активно занимаются его воспроизводством.

Нападающий «Зенита» извинился перед жителями республики и пообещал возместить ущерб. Отметим, что ранее Кержаков уже выпускал рыбу в озеро — правда, не в Онежское, а в Ладожское.