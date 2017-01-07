Сотни верующих собрались в ночь на Рождество в главном храме Петрозаводска

Перед тем, как пройти в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского, «Республика» расспросила прихожан, что для них значит Рождество Христово.

— Отмечаем рождение Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, молимся за спасение всех своих близких и, конечно, прощение грехов, — сказала Юлия.

— Это самый большой праздник в моей жизни, я молюсь за своих близких, за мир на Украине, потому что я приехала с Украины, я не местная, — рассказала Татьяна. — Я желаю всем ума, радости в этот прекрасный день.

— Это великий праздник, родился Спаситель, естественно, мы ждем этого дня, — заявил Георгий. — Кончается сорокадневный пост, который каждый по своим силам, по своей возможности провел, готовясь к этому празднику. Поэтому для меня это великое событие, которого я ждал сорок дней.

Пообщались мы и с церковнослужителями – звонарь собора с десятилетним стажем Ксения рассказала нам о Рождестве, а также о том, почему в праздники на колокольни перестали пускать всех желающих:

— Вы знаете, для любого человека Рождество – это праздник, это рождение Спасителя, который пришел на землю, это необыкновенный день. А для звонаря он особенный еще тем, что раньше на праздник Рождества, так же как и на Пасху, все желающие могли подняться на колокольню и позвонить. Сейчас эта традиция не соблюдается, в первую очередь потому, что мы живем в Карелии, сейчас морозы. Но все равно, для каждого человека в праздник Рождества колокольный звон несет свой особенный смысл.

В Александро-Невском соборе праздничную службу возглавил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Великое повечерие совершается в наши дни только во время Великого поста, а также в составе всенощного бдения праздников Рождества Христова, Богоявления Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы. В нем три части.

Первая начинается чтением шести псалмов, в которых выражается благодарение Богу за прошедший день и упование на то, что Он дарует мирный сон в наступающую ночь. Кроме того, первая часть включает в себя библейскую песнь «С нами Бог» из книги пророка Исаии — песнопение, прославляющее пришествие в мир Спасителя.

Вторая часть Великого повечерия – покаянная. Третья – более торжественная, она главным образом состоит из славословий Богу и святым угодникам Божиим. На службе побывали сотни петрозаводчан. Многие приходили семьями, с детьми на руках. В храме люди поздравляли друг друга с праздником, желая божьей благодати.