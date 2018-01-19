Сотни человек уже окунулись в крещенскую купель в Петрозаводске

Крещенские купания начались в Петрозаводске в полночь. Тем не менее у купели собрались много семей с детьми.

К часу ночи в освященную воду уже успели окунуться больше сотни человек. Еще несколько сотен ждут своей очереди на берегу.

Корреспондент «Республики» передает с места событий, что погода хорошая, ветра нет, люди довольны и жалуются только на недостаток мест в раздевалках.

Напомним, в Карелии крещенские купания проходят в 11 муниципальных районах и двух городских округах. В Кемском и Беломорском районах из-за отсутствия льда на озере решили ограничиться освящением и забором воды.

В Петрозаводске купания продлятся до 05:00 утра. Около купели дежурят сотрудники и МЧС.