Смертность в Карелии снизилась на 2,2%

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков собрал в региональном правительстве руководителей 17 медучреждений, а также представителей Минздрава республики. На встрече обсудили итоги 2017 года в карельском здравоохранении.

По предварительным данным Росстата, общая смертность в прошлом году снизилась на 2,2%: в 2017 году в республике умерло 9 101 человек, в 2016-м — на 206 человек больше. Жители стали меньше умирать от туберкулеза (в два раза по сравнению с показателями 2016 года), от инфаркта миокарда (на 5%), от пневмонии (на 15%: 239 человек в 2016 году против 203-х в 2017-том).

Показатель младенческой смертности снизился на 3,9%: в прошлом году в республике зафиксирована смерть 44 детей в возрасте до года — в позапрошлом году умерли 52 младенца. Детская смертность снизилась на 19%, а число погибших в ДТП — на 16,5%. Этот показатель удалось опустить в Карелии до среднероссийских значений.

— Есть определенные результаты. Недавно состоялась наша встреча с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, — заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков. — В целом, мы характеризуемся достаточно положительно, она нас хвалила. Но мы понимаем, что у нас еще много задач — прежде всего, дальнейшее снижение смертности. Поэтому это пока робко наметившаяся тенденция, которую мы должны подхватить, понять, за счет чего она наметилась, и дальше ее развивать.

По словам министра здравоохранения Карелии Марины Швец, таких результатов удалось достичь, в частности, за счет роста числа операций аорто-коронарного шунтирования (на 9,2%), операций по имплантации кардиостимуляторов (на 15,1%), а также благодаря развитию мобильных ФАПов, санавиации, оказанию высокотехнологичной медпомощи и проведению масштабной диспансеризации населения.

Как отметил глава Карелии, все эти задачи необходимо выполнять и в последующем, стараясь постоянно наращивать темп. В частности, улучшению показателей здоровья детей и рожениц поспособствует открытие в этом году перинатального центра. Сейчас там завершаются отделочные работы, один из самых сложных этапов — обустройство пищеблока — постоянно контролируют власти и жители. Глава республики отдельно поблагодарил население за фотографии, которые люди шлют ему в соцсетях со стройки перинатального центра.

Также Артур Парфенчиков заявил, что нужно найти деньги на реконструкцию Республиканской больницы, к которой, по сути, нужно пристроить новый корпус. Деньги на эти цели, возможно, получится изыскать через федеральную целевую программу развития Карелии. «Марциальным водам» требуется палата ИТАР, петрозаводской БСМП — новое оборудование.

Наконец, руководство Карелии обсудило с федеральным министром Скворцовой создание сети передвижных диагностических лабораторий, остро необходимых таким отдаленным поселкам как, например, Валдай и Нюхча.