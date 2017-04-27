Слухи о проблемах с компенсацией платы за детсад в Петрозаводске опровергли

Не так давно на ресурсе «Губернiя Daily» появилась информация о выплате компенсации платы за муниципальный детский сад. Мама дошкольника рассказала, что компенсацию выплачивают в полном объеме, только если вносить плату за садик в два приема. Если же родители вносят всю плату сразу, размер компенсации будет меньше. По словам женщины, эту новость она узнала от бухгалтерии детского сада.

Однако в городской Центральной бухгалтерии №2, которая занимается вопросами дошкольных учреждений, эту информацию опровергли.

— Согласно постановлению, родители обязаны вносить родительскую плату до 25-го числа каждого месяца за текущий месяц. Компенсация части родительской платы выплачивается по постановлению правительства Карелии № 11-П от 22 января 2015 года. Она рассчитывается исходя из количества дней, которые ребенок фактически ходил в садик, для расчета используется специальная формула.

Размер компенсации, по словам специалиста, никак не зависит от того, вносится ли оплата двумя частями или за один раз. Очевидно, женщина не совсем точно поняла информацию.