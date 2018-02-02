Шоу парашютистов пройдет в Петрозаводске завтра

Парашютисты устроят показательное шоу на митинге в поддержку российских спортсменов-олимпийцев в эту субботу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В небе над площадью показательное выступление с флагами России, Карелии и Петрозаводска проведут 10 парашютистов, представляющих Федерацию парашютного спорта республики. Спортсмены совершат прыжок с высоты 1200 метров и приземлятся в районе стадиона «Юность».

Митинг-концерт под девизом «Вперед, Россия!» пройдет 3 февраля с 12:00 до 15:00 на площади Кирова. Акция проводится, чтобы привлечь внимание к ситуации, которая сегодня складывается вокруг российских спортсменов.

Почетными гостями акции станут известные карельские спортсмены. Каждый участник получит на память книгу «Олимпийская слава Карелии».

В программе запланировано проведение «Олимпийской викторины», выступление спортивных и творческих коллективов, «Зарядка с чемпионом», метлохоккей, керлинг, лыжные эстафеты и футболобиатлон.