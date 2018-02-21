Всероссийская конференция к 100-летию Красной армии проходит в Карелии

Сегодня в ПетрГУ проходит всероссийская научно-практическая конференция «Непобедимая и легендарная…», приуроченная к празднованию 100-летия образования Красной армии.

С приветственным словом выступил глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Днем создания Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года, именно в этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА. Сегодняшняя конференция – это возможность обобщить опыт, а где-то – открыть новые страницы деятельности Красной армии, Вооруженных сил СССР и Вооруженных сил Российской Федерации по защите суверенитета и независимости нашей страны, противодействию фальсификации истории, — отметил руководитель региона.

Глава республики подчеркнул важность мероприятия.

— Уверен, что в условиях развития сегодняшнего миропорядка ваша научно-исследовательская деятельность эффективно помогает в преодолении так называемых заблуждений, которые переворачивают истинное значение нашей Победы в Великой Отечественной войне, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

В программе конференции – доклады профессоров и доцентов ПетрГУ, московских научных учреждений, выступления ветеранов.

Среди обсуждаемых тем — «Роль белых офицеров в становлении и развитии Красной армии: мифы и реальность»; «Роль Карельского фронта в достижении Победы в Великой Отечественной войне», «Реформа Российской армии: некоторые итоги преобразований» и другие.

Конференция завершится к 17:00 подведением итогов.