Ученые КарНЦ РАН представили Артуру Парфенчикову инновационные проекты

17 мая врио главы Карелии Артур Парфенчиков посетил Карельский научный центр Российской академии наук. Сотрудники центра рассказали о структуре своего учреждения: в КарНЦ РАН сейчас семь научных институтов и целый ряд вспомогательных ведомств – например, научная библиотека, научный архив и автохозяйство. В этом году должен появиться федеральный исследовательский центр, в КарНЦ ждут этого события с нетерпением.

Из шести членов РАН, работающих в Карелии, пятеро трудятся в Карельском научном центре. Вообще же в учреждении более четырехсот научных сотрудников. Поэтому фундаментальные исследования в КарНЦ находятся на высоком уровне.

После ознакомительной беседы Артуру Парфенчикову провели экскурсию по четырем институтам – геологии, биологии, леса, а также языкознания, литературы и истории. Так, например, в институте языкознания руководителю региона показали большой аудиоархив, в котором хранится фольклор народов российского Северо-Запада. В музее геологии врио директора института геологии Сергей Светов рассказал Парфенчикову о потенциале карельской горной промышленности:

– Когда Манежную площадь в Москве делали, всё сырье было наше, все карьеры – наши. Самая большая проблема – мы с этого имеем очень маленький доход. Все фирмы, которые работают у нас, зарегистрированы в Москве. Все налоги уходят туда. Если наш производитель щебня получает прибыль 150 рублей с тонны, то в Москве перепродавец получает с этой самой тонны 500 рублей. В итоге у нас в республике остаются копейки, а всю прибыль снимают другие, – рассказал Сергей Светов.

После экскурсии Артур Парфенчиков сел с учеными за круглый стол, чтобы посмотреть презентации и выслушать идеи от представителя каждого института КарНЦ.