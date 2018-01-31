Санаторий «Марциальные воды» возглавила новый директор

Зоряна Левина избрана генеральным директором ООО «Санатория „Марциальные воды“» сроком на один год. Заключить с ней трудовой договор поручено министру имущественных и земельных отношений РК Сергею Щебекину, который представлял правительственную сторону во время принятия решения, сообщает пресс-служба профсоюзов Карелии.

Ранее Зоряна Левина возглавляла деревообрабатывающее предприятие «Джи Эф Ди Энтерпрайсиз» в поселке Шуя.

Напомним, 30 января президиум Союза организаций профсоюзов Карелии рассмотрел кандидатов на пост генерального директора санатория «Марциальные воды». В ходе голосования мнения членов президиума разделились. Председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков предложил провести рейтинговое голосование, в результате которого наибольшее количество голосов набрали три кандидатуры: Зоряна Левина, Виктор Дроздов и Александр Кривкин.

Результаты голосования и резюме всех трех претендентов были переданы правительству для окончательного назначения одного из кандидатов на должность.