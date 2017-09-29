Ростех обеспечит «скорыми» перинатальный центр Карелии

Компания «Ростех» закупит 21 автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» для перинатальных центров, которые сейчас строятся или уже построены в 11 субъектах Российской Федерации. В Дагестане и Ингушетии центры начали работу летом 2017 года, в остальных регионах — Карелии, Бурятии, Якутии, а также Тамбовской, Ленинградской, Архангельской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областей — находятся в высокой степени готовности. Результаты аукциона станут известны после 25 октября 2017 года. Максимальная стоимость поставки — 104,96 миллиона рублей.

В госкорпорации считают, что покупка спецмашин необходима для скорейшего запуска перинатальных центров в регионах. Закупка проводится за счет экономии средств, инвестированных в строительство перинатальных центров.

— Ростех определен заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 перинатальных центров. Пять из них уже работают, в завершающей стадии находятся еще 10 объектов. Общая экономия составила 405,7 миллиона рублей, которые возвращены в бюджеты субъектов, — заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Напомним, сдача перинатального центра в Петрозаводске переносилась уже восемь раз. Последним сроком подрядчики и власти обозначили 30 ноября. Однако подрядчик до сих пор не уверен, сможет ли достроить объект к этому времени. Общая стоимость строительства — около 2,5 миллиарда рублей. Центр рассчитан на 130 коек, в нем будут работать отделение патологии беременных, родовое, неонатальное и гинекологическое отделения. Здесь также будут консультировать рожениц и прогнозировать возможную патологию до наступления беременности.