Работать над созданием ремесленного кластера начали в Карелии

В середине января этого года в республике стартовал проект по созданию карельского ремесленного кластера. Руководитель проекта, директор ассоциации этнокультурных центров «Эхо» Светлана Кольчурина на сегодняшней пресс-конференции рассказала, что кластер появится на территории Прионежского, Беломорского, Пряжинского районов, а также Петрозаводска. Пилотный проект объединит ремесленников, мастеров декоративно-прикладного искусства и дизайнеров. Идея не коммерческая, но должна решить и вполне определенную экономическую задачу.

— Попытаемся развить ремесла до уровня творческих индустрий, попробуем сделать ремесло инструментом, который даст возможность людям на селе зарабатывать, — рассказала Светлана Кольчурина. — Чтобы ремесло имело не только статус сувенирной продукции, а дало бы хорошее подспорье, чтобы развивать экономику республики.

Творческие индустрии, основанные на культурном наследии могут стать новым сектором экономики, считают организаторы проекта, задача которого — связать участников проекта в систему «идея-исполнение-прилавок магазина».

Как подчеркнула на пресс-конференции первый замминистра культуры республики Анна Томчик, основываться создатели кластера будут, в том числе, на опыте предыдущих программ и проектов в этой области. В частности, сети этнокультурных центров республики, появившихся благодаря программе приграничного сотрудничества в 2013-2014 годах.

— Активно будем работать с районами Карелии. Для нас важно, чтобы возможность развития творческих индустрий, поддержки ремесленников, дизайнеров именно на местах была инициирована, — отметила Анна Томчик. — Чтобы те точки роста, которые сегодня уже есть, получили образовательную, консультативную поддержку, поддержку с точки зрения практического опыта, для того чтобы после этого проекта появились новые линейки сувенирной продукции, возможно, новые предприятия.

Проект Карельского ремесленного кластера получил президентский грант – два миллиона рублей с небольшим. Он должен быть исполнен до 15 ноября 2018 года.