Проход судов по Петрозаводской губе может привести к аварии на водопроводе

Несмотря на закрытие навигации в Петрозаводской губе Онежского озера, в период ледостава по ней продолжают ходить специализированные суда. Фотографии этого появились на сайте администрации Петрозаводска.

Между тем, как сообщили в администрации города, проход кораблей создает опасность закупорки водоводов и прекращения поступления воды в приемную камеру насосной станции. Происходит это из-за того, что внутриводный лед забивает оголовки водозабора. В предыдущий раз такая угроза возникла в декабре 2016 года, отметили в мэрии.

Администрация Петрозаводска совместно с АО «ПКС-Водоканал» направила в ФБУ «Администрация «Беломорканал» претензию о создании предпосылок к аварийной ситуации. О зафиксированном нарушении будет сообщено в правительство республики, сообщили в мэрии.

Сотрудники администрации города также опубликовали два снимка, на которых видно, что, несмотря на появившийся у берега лед, на озере продолжается судоходство.