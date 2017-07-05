Приём, приём!

В Петрозаводском государственном университете началась приемная компания. За две с небольшим недели абитуриенты успели подать в вуз 2745 заявлений. Это при том, что бюджетных мест в этом году будет всего 1341.

И новые абитуриенты с документами приходят в ПетрГУ каждый день.

Иаков Серебряков

— Я поступаю на несколько направлений: больше всего я хочу попасть на горно-геологический факультет, второй — это на учителя трудов, третий — на учителя химии и биологии, четвертый — на учителя географии и обществознания. Куда пройду — туда и пойду учиться. Не очень доволен своими результатами ЕГЭ: математика была очень сложная, боюсь, теперь подведет, русский немножко огорчил. Я не хотел никуда ехать, решил остаться в Петрозаводске, поэтому выбрал ПетрГУ. Еще один вариант — пойти в музколледж на сольное и хоровое пение. Либо в консерваторию, если смогу поступить.

Элина Терентьева

— Я приехала из Кондопоги и поступаю на педагогику и изобразительное искусство. Буду учителем ИЗО. У меня здесь учится много знакомых, говорят, много всего проводится для студентов. Студенческая жизнь очень интересная. Думаю вступить в профсоюз. Поступать решила в ПетрГУ, подаю документы только сюда. Результатами ЕГЭ немного недовольна, по русскому могла бы больше баллов набрать, но времени не хватило. Конкурс, я бы сказала, не очень большой, думаю, что поступить удастся. После окончания надеюсь остаться в Петрозаводске, но тут уж как получится.

Ксения Красовская

— Поступаю на несколько направлений: на прикладную филологию и на финский и карельский язык. Я училась в финно-угорской школе, изучала финский язык уже, и мне интересно продолжать. Другие пока мало изучала в школе, но надеюсь, что все получится. Я выбрала ПетрГУ, потому что всю жизнь здесь прожила. Рассматриваю варианты в Санкт-Петербурге, но боюсь, что по баллам не пройду, да и жить в большом городе тяжело. Пока документы никуда больше не подавала, буду думать. Надеюсь, в ПетрГУ все получится, хотя говорят, что конкурс большой.

Ольга Отавина

— Я поступаю на зарубежную филологию. Я училась в 9 школе в Петрозаводске. Не могу сказать, почему выбрала ПетрГУ. Это такой спонтанный выбор, но учиться здесь хочу.

Приемная компания идет с 20 июня. 7 июля прекращается прием для тех, кто сдает дополнительные экзамены (это специальности, связанные с физкультурой, ИЗО или журналистикой). 10 июля — срок окончания подачи документов для тех, у кого уже есть высшее или среднее образование, инвалидов и иностранцев. Они будут сдавать экзамены в ПетрГУ. Для абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ, срок подачи документов — 26 июля.

— Документов подали уже очень много, — рассказала начальник отдела по приему студентов Марина Семенова. — Последние два дня — это просто вал какой-то. Детей из районов много: только получают результаты и сразу приезжает. Точные цифры пока не назвать, прием идет постоянно. Выпускники как раз получили результаты ЕГЭ по химии, у нас тут с понедельника веселая жизнь.

В этом году в университете абитуриентов ждут небольшие изменения, в том числе новые программы: «Программная инженерия» (20 бюджетных мест), «Педагогическое образование: биология и химия» (15 бюджетных мест), «Начальное образование и родной язык», «Начальное образование и иностранный язык» — направление с разбивкой на разные иностранные языки. Новое направление «Дизайн» появилось на очном отделении, но там бюджетных мест нет.

Появилось направление «Психология» на очном отделении (в прошлом году психология была только на заочном). Там 10 бюджетных мест. Столько же появилось на направлении «Физическая культура для лиц с отклонениями здоровья» и 16 бюджетных мест — на «Международных отношениях»: в прошлом году были только платные.



Топ-5 популярных направлений в ПетрГУ



Менеджмент — конкурс 9,1 человека на место;

Педагогическое образование: ОБЖ и физкультура — конкурс 6,7 человек на место;

Финский язык и литература, карельский язык — конкурс 6,5 человек на место;

Юриспруденция — конкурс 6,4 человек на место;

Экономика — конкурс 5,7 человек на место.



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Списки абитуриентов и сведения о количестве заявлений и бюджетных мест на конкретное направление есть на сайте ПетрГУ. Там поступающие могут проверить, приняли ли их документы, сравнить свои результаты с конкурентами, рассчитать шансы поступить на бюджет.