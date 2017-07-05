Приём, приём!

Уже две недели в главном вузе Карелии идет приемная кампания. Заявлений — почти три тысячи, а бюджетных мест чуть больше тысячи трехсот. Мы пообщались с абитуриентами и узнали, какие направления самые популярные.

В Петрозаводском государственном университете началась приемная компания. За две с небольшим недели абитуриенты успели подать в вуз 2745 заявлений. Это при том, что бюджетных мест в этом году будет всего 1341.

И новые абитуриенты с документами приходят в ПетрГУ каждый день.

Иаков Серебряков

— Я поступаю на несколько направлений: больше всего я хочу попасть на горно-геологический факультет, второй — это на учителя трудов, третий — на учителя химии и биологии, четвертый — на учителя географии и обществознания. Куда пройду — туда и пойду учиться. Не очень доволен своими результатами ЕГЭ: математика была очень сложная, боюсь, теперь подведет, русский немножко огорчил. Я не хотел никуда ехать, решил остаться в Петрозаводске, поэтому выбрал ПетрГУ. Еще один вариант — пойти в музколледж на сольное и хоровое пение. Либо в консерваторию, если смогу поступить.

Приемная кампания в ПетрГУ

Иаков Серебряков. Фото: Леонид Николаев

Элина Терентьева

— Я приехала из Кондопоги и поступаю на педагогику и изобразительное искусство. Буду учителем ИЗО. У меня здесь учится много знакомых, говорят, много всего проводится для студентов. Студенческая жизнь очень интересная. Думаю вступить в профсоюз. Поступать решила в ПетрГУ, подаю документы только сюда. Результатами ЕГЭ немного недовольна, по русскому могла бы больше баллов набрать, но времени не хватило. Конкурс, я бы сказала, не очень большой, думаю, что поступить удастся. После окончания надеюсь остаться в Петрозаводске, но тут уж как получится.

Приемная кампания в ПетрГУ

Элина Терентьева. Фото: Леонид Николаев

Ксения Красовская

— Поступаю на несколько направлений: на прикладную филологию и на финский и карельский язык. Я училась в финно-угорской школе, изучала финский язык уже, и мне интересно продолжать. Другие пока мало изучала в школе, но надеюсь, что все получится. Я выбрала ПетрГУ, потому что всю жизнь здесь прожила. Рассматриваю варианты в Санкт-Петербурге, но боюсь, что по баллам не пройду, да и жить в большом городе тяжело. Пока документы никуда больше не подавала, буду думать. Надеюсь, в ПетрГУ все получится, хотя говорят, что конкурс большой.

Приемная кампания в ПетрГУ

Ксения Красовская. Фото: Леонид Николаев

Ольга Отавина

— Я поступаю на зарубежную филологию. Я училась в 9 школе в Петрозаводске. Не могу сказать, почему выбрала ПетрГУ. Это такой спонтанный выбор, но учиться здесь хочу.

Приемная кампания в ПетрГУ

Ольга Отавина. Фото: Леонид Николаев

Приемная компания идет с 20 июня. 7 июля прекращается прием для тех, кто сдает дополнительные экзамены (это специальности, связанные с физкультурой, ИЗО или журналистикой). 10 июля — срок окончания подачи документов для тех, у кого уже есть высшее или среднее образование, инвалидов и иностранцев. Они будут сдавать экзамены в ПетрГУ. Для абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ, срок подачи документов — 26 июля.

— Документов подали уже очень много, — рассказала начальник отдела по приему студентов Марина Семенова. — Последние два дня — это просто вал какой-то. Детей из районов много: только получают результаты и сразу приезжает. Точные цифры пока не назвать, прием идет постоянно. Выпускники как раз получили результаты ЕГЭ по химии, у нас тут с понедельника веселая жизнь.

В этом году в университете абитуриентов ждут небольшие изменения, в том числе новые программы: «Программная инженерия» (20 бюджетных мест), «Педагогическое образование: биология и химия» (15 бюджетных мест), «Начальное образование и родной язык», «Начальное образование и иностранный язык» — направление с разбивкой на разные иностранные языки. Новое направление «Дизайн» появилось на очном отделении, но там бюджетных мест нет.

Приемная кампания в ПетрГУ

Марина Романова. Фото: Леонид Николаев

Появилось направление «Психология» на очном отделении (в прошлом году психология была только на заочном). Там 10 бюджетных мест. Столько же появилось на направлении «Физическая культура для лиц с отклонениями здоровья» и 16 бюджетных мест — на «Международных отношениях»: в прошлом году были только платные.


Топ-5 популярных направлений в ПетрГУ

Менеджмент — конкурс 9,1 человека на место;
Педагогическое образование: ОБЖ и физкультура — конкурс 6,7 человек на место;
Финский язык и литература, карельский язык — конкурс 6,5 человек на место;
Юриспруденция — конкурс 6,4 человек на место;
Экономика — конкурс 5,7 человек на место.


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Списки абитуриентов и сведения о количестве заявлений и бюджетных мест на конкретное направление есть на сайте ПетрГУ. Там поступающие могут проверить, приняли ли их документы, сравнить свои результаты с конкурентами, рассчитать шансы поступить на бюджет.

 

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Алиса Агранович
Алиса Агранович
журналист
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