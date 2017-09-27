Новый понтонный мост в Соломенном откроют завтра, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

На мосту установили бетонные блок, провели освещение и установили новые дорожные знаки. Власти ограничат движение по понтону для транспорта с нагрузкой на ось свыше 5 тонн, кроме пожарных автомобилей. За переправой будут следить представители Минобороны и «Техрента», чтобы не пропускать большегрузный транспорт. Движение по новому мосту будет реверсивным.

Напомним, мост установили в прошлую пятницу, но ГИБДД запретила по нему движение: без ограждения он был небезопасен.

Предоставленный минобороны временный мост будет функционировать до холодов, потом его должны заменить на новый постоянный. До этого времени пешеходы будут пользоваться старым мостом — временная переправа для этого не подходит. По словам представителей администрации Петрозаводска, монтаж нового моста займет двое суток. Вопрос с транспортировкой пешеходов на этот период пока решается.

Как пояснила заммэра Юлия Мизинкова, согласно контракту, подрядчик должен смонтировать и сдать в эксплуатацию новый мост к 15 декабря. Сроки монтажа нового понтона пока не определены. Новый мост будет состоять из шести 12-метровых секций и двух по 6 метров. Пока изготовлены только две 12-метровые секции.