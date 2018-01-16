Прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 17 января, в Петрозаводске будет пасмурно. Столбики термометров остановятся на отметке -8. Весь день будет идти снег.
Ветер юго-восточный, 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.
Осмо Павлович Бородкин (1913 — 1949) – карел, родившийся в местах, где Элиас Леннрот путешествовал и записывал древние руны. Иллюстрации «Калевалы» Осмо Бородкина притягательны своим истинно национальным колоритом, который был знаком художнику с детства: родные карельские пейзажи, близкие сердцу типажи героев, орнаменты народных карельских вышивок.