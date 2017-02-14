Прогноз погоды в Петрозаводске на среду

Завтра в столице Карелии резко похолодает, на дорогах возможна гололедица.

В среду, 15 февраля, в Петрозаводске весь день будет пасмурно. Столбики термометров остановятся на отметке -7 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Ветер западных направлений, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать.

 

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