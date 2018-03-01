Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на пятницу

Завтра в Петрозаводске ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер южных направлений будет слабым. Температура воздуха утром приблизится к 20-градусной отметке, днем потеплеет до -14 градусов, а вечером вновь похолодает до -15.



Степан Федорович Колесников (1879 — 1955) – русский художник, ученик Ильи Репина. Любимой темой художника Колесникова было состояние русской природы, виды русских деревень, небольшие бытовые истории. Революционные события 1917 года повлияли на дальнейшую судьбу художника. Он покидает Россию. Степан Колесников постоянно жил в Сербии, в Белграде.[/efspanel-content]

«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогноз погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

