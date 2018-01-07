Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В последний день новогодних каникул в Петрозаводске будет холодно. Столбики термометров утром остановятся на отметке -6, к вечеру похолодает до -8. Утром будет небольшой снег, во второй половине дня облака разойдутся.
Ветер западных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.
Алексей Иванович Авдышев (1928–1997) в 1950 году был призван на службу в Советскую армию. Служил сначала в Заполярье, а затем — в Карелии. Этот период жизни связал Алексея Ивановича с Карелией навсегда. Своими акварелями художник сумел выразить и неповторимую красоту любимого Заонежья, и редкое обаяние памятников деревянного зодчества, и тихую поэзию северных деревень.