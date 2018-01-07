Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В последний день новогодних каникул в Петрозаводске будет холодно. Столбики термометров утром остановятся на отметке -6, к вечеру похолодает до -8. Утром будет небольшой снег, во второй половине дня облака разойдутся.

Ветер западных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.