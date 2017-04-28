Подрядчика по строительству дороги на Рускеала планируют заменить

В Карелии продолжают работу в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. По словам начальника управления по туризму карельского Минкульта Екатерины Биктимировой, подрядчиков, которые должны построить асфальтовые дороги к горному парку «Рускеала» в Сортавальском районе и водопаду Белые мосты в Питкярантском районе, определили еще в конце 2016 года.

— По первому объекту есть проблема с подрядчиком — ООО «Группа компаний «Строительные технологии комфорта» из Санкт-Петербурга. Он так и не начал работать. Поэтому, возможно, придется сменить подрядчика. Дорогу к Белым мостам строит питкярантская компания «Строй-Ком». Они работы начали еще в прошлом году. Срок сдачи объекта — 31 октября 2017 года. По «Ладожской усадьбе» аукцион будет объявлен в мае.

Напомним, Карелия получила из федерального бюджета 130 миллионов на развитие туризма. Эти деньги предназначены для строительства автомобильных дорог в кластере «Южная Карелия», а также для проведения дноуглубительных работ в Ладожском озере у туркомплекса «Ладожская усадьба». Софинансирование из республиканского бюджета составит 30,5 миллиона рублей.

— У нас был сформирован план-график по освоению субсидии на 2017 год. Но из-за несостыковок в работе с карельским казначейством пришлось его изменить, — рассказала Екатерина Биктимирова. — Поступление денег, которое были запланировано на март, пришлось перенести на июнь. Это чисто технический вопрос.

Отметим, что в аналитическом центре при правительстве России 26 апреля прошло заседание, на котором обсуждалась реализация федеральной программы по развитию туризма. На встрече выступили представители 15 регионов России, в которых проводятся мероприятия в рамках программы, сообщается на сайте «Российский туризм».

— Кассовый расход из федерального бюджета в 1-м квартале 2017 года составил 190 млн рублей. Освоение средств составляет 5,6 процента. Отставание связано с некачественным исполнением обязательств двумя субъектами России — Республикой Карелией и Республикой Дагестан. Бюджет субъектов превысил 92 млн рублей, внебюджетные источники составили более 771 млн рублей. Надеюсь, что по итогам года мы исполним все обязательства, — заявил на заседании заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев.