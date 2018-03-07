Почти тысяча общественных наблюдателей примет участие в выборах президента России

На прошедшем заседании совета при главе Карелии по содействию развитию гражданского общества и правам человека руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за президентскими выборами Анатолий Цыганков рассказал, что задача по набору наблюдателей практически выполнена.

— На сегодня в Карелии зарегистрировано 945 наблюдателей. Практически на каждый участок приходится по два человека. Есть небольшие проблемы в Сегежском и Сортавальском районах, но, я считаю, свою задачу мы выполнили, — отметил Анатолий Цыганков.

Руководитель рабочей группы рассказал о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться в процессе работы. И как самую главную задачу определил, чтобы задействованные на выборах люди могли бы участвовать в дальнейших общественных мероприятиях, облегчая, таким образом, построение гражданского общества в Карелии.