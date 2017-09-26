Петрозаводская вода вошла в четверку во всероссийском рейтинге качества

Петрозаводск стал четвертым в рейтинге всех городов страны по качеству воды. Исследования проводило Министерство природы России. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Петрозаводск». В ведомстве отмечают, что такого результата удалось достичь благодаря реконструкции очистных сооружений, проведенных АО «ПКС-Водоканал». Водопроводная вода в карельской столице лучше питерской и московской.

Также компания «РКС-Петрозаводск» провела свое исследование и сравнила качество водопроводной воды Петрозаводска с популярной бутилированной водой из магазинов. Оказывается, хлоридов в петрозаводской водопроводной воде гораздо меньше многих других образцов, водородный показатель – 6,4 (для бутилированной воды норма от 6,5 до 8,5). А вот по окисляемости нашу воду можно считать первой категории.