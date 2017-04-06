Петрозаводчане примут троих детей, от которых отказалась приемная семья

Семья петрозаводчан примет троих из семи детей-сирот, от которых в Москве отказались приемные родители. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что семья, переехавшая из Калининграда в Москву, отказалась от семерых приемных детей, поскольку не смогла добиться от столичных властей более высоких социальных выплат.

— Мы своих детей, а их четверо из семи, заберем домой в регион. И сделаем все, чтобы эта ситуация не надломила детей, — сообщила сегодня врио министра по социальной политике Калининградской области Анжелика Майстер. Еще трое детей, добавила она, отправятся в Петрозаводск.

Глава департамента социальной защиты Москвы Владимир Петросян в четверг заявлял, что приемные родители пытались сделать на детях «бизнес», рассчитывая получить от столичных властей более весомые выплаты, чем получали в родном регионе.