Петрозаводчане примут троих детей, от которых отказалась приемная семья

Приемные родители оставили сирот, поскольку не смогли добиться от московских властей более высоких социальных выплат.

Семья петрозаводчан примет троих из семи детей-сирот, от которых в Москве отказались приемные родители. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что семья, переехавшая из Калининграда в Москву, отказалась от семерых приемных детей, поскольку не смогла добиться от столичных властей более высоких социальных выплат.

— Мы своих детей, а их четверо из семи, заберем домой в регион. И сделаем все, чтобы эта ситуация не надломила детей, — сообщила сегодня врио министра по социальной политике Калининградской области Анжелика Майстер. Еще трое детей, добавила она, отправятся в Петрозаводск.

Глава департамента социальной защиты Москвы Владимир Петросян в четверг заявлял, что приемные родители пытались сделать на детях «бизнес», рассчитывая получить от столичных властей более весомые выплаты, чем получали в родном регионе.

 

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