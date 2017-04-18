ПетрГУ вошел в число опорных университетов

Петрозаводский государственный университет вошел в число 22 вузов-победителей второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Об этом 17 апреля объявили в федеральном Минобрнауки. Программа поддержки лучших вузов страны предполагает объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты.

Вузы-победители разделены на две группы. В первой — восемь учебных заведений, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях. Во второй — еще 14 университетов, в числе которых ПетрГУ. Эта группа получит аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а дотации только из региональных бюджетов.

Отобранные вузы в ближайшие три месяца должны представить в Минобрнауки пятилетнюю программу развития. Победителям предстоит изменить кадровую политику, научиться выстраивать отношения с работодателями своих студентов и понять, как решить задачу создания популярного регионального бренда, сообщает «Коммерсант.ru».