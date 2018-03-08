Первые лица Карелии поздравили жительниц республики с 8 марта

8 марта в России отмечают Международный женский день. Жительниц республики с праздником поздравили глава Карелии Артур Парфенчиков и спикер Заксобрания региона Элиссан Шандалович.

Дорогие наши женщины!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем!

Этот праздник давно уже стал всенародным, когда вместе собираются родные и близкие, а на улицах звучат поздравления и дарят цветы. Весна меняет мир вокруг нас, наполняет его теплом и солнечным светом, пробуждает спящую природу – подобно женщине, которая дарит жизнь, рождает любовь, окружает вниманием и заботой. Неповторимую атмосферу создают улыбки наших бабушек, мам, жен, сестер и дочерей, они греют и поддерживают нас.

Вы талантливы и гармоничны во всем: воспитание детей, создание домашнего уюта, работа, творчество, спорт, гражданская активность. Вы – центр и душа семьи, источник вдохновения для мужчин.

Спасибо за доброту и нежность, терпение и мудрость! Мы гордимся вами, наши дорогие и любимые! От всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, побольше теплых и радостных дней!