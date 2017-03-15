Первоклассницы из Петрозаводска отказались от сладкого ради лисы Алисы

В Эколого-биологическом центре имени Кима Андреева отметили очередной день рождения лисы Алисы. В этот день лиса познакомилась со своими новыми опекунами – двумя первоклассницами из Петрозаводска.

— Родители девочек позвонили к нам в центр и рассказали, что их дети хотят стать опекунами Алисы, — рассказала директор центра Светлана Начинова. – Опека подразумевает финансовую помощь животному, поэтому девочки договорились, что откажутся от сладкого, а деньги пустят на свою подопечную. Кормить и ухаживать за Алисой, они, конечно, не будут, все-таки лиса – это дикое животное. Но теперь у девочек есть специальные пропуски с фотографиями, они смогут приходить в центр и общаться с Алисой.