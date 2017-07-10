Патриарх Кирилл провел заседание совета по восстановлению Валаамского монастыря

Патриарх Кирилл прибыл на остров Валаам 10 июля. Его визит приурочен к престольному празднику обители — Дню почитания основателей монастыря, святых преподобных Сергия и Германа.

Патриарх совершил поездку по островам Валаамского архипелага и проверил ход восстановления разрушенных скитов. В центральной усадьбе монастыря у Спасо-Преображенского собора главу РПЦ встречали насельники монастыря, паломники, туристы и почетные гости, в числе которых делегация правительства Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым.

Патриарх провел заседание попечительского совета по восстановлению монастыря, в котором принял участие и Артур Парфенчиков. Патриарх отметил, что самые насущные проблемы обители — восстановление здания Зимней гостиницы, сохранение лесов архипелага, утилизация мусора. Глава РПЦ заявил, что нужно следовать традициям древних насельников обители, которые с большим вниманием относились не только к монастырским постройкам, но и к уникальной окружающей природе.

Заседание попечительского совета на Валааме проходит в 15 раз. Он был учрежден патриархом Алексием Вторым в 2002 году.

Вечером 10 июля Патриарх проведет праздничную службу в главном храме монастыря. Утром 11 июля Кирилл возглавит Божественную литургию.