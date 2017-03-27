Парфенчиков предложил популяризовать в Карелии «скандинавские коньки»

Артур Парфенчиков считает, что в Карелии следует начать популяризацию распространенного в Скандинавии развлечения – катания на специальных коньках по льду озер. Об этом врио главы республики заявил на встрече с работниками РЖД, проходящей в эти минуты на железнодорожном вокзале Петрозаводска.

Такую идею Парфенчиков высказал в ответ на вопрос одного из работников РЖД, касающийся развития туризма в республике. Врио главы региона отметил, что новый для республики вид спорта позволит привлечь в Карелию туристов.

Парфенчиков добавил, что главная его задача на посту руководителя региона – разработка стратегии развития Карелии на ближайшие годы. Туризм в ней, по словам Парфенчикова, займет место приоритетного направления развития экономики.