Отправленные домой после незаконной попытки пересечь границу Норвегии граждане Судана сошли в Петрозаводске

Выходцы из Ближнего Востока и Северной Африки не оставляют попытки пробраться в Норвегию через Карелию и Мурманскую область. В конце февраля сотрудники карельского Пограничного управления ФСБ России выявили пятерых иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь российско-норвежскую границу. У них не было действительных документов, дающих право выезда в страны Шенгенского соглашения.

23 февраля в Мурманске задержали троих граждан Судана. Их оштрафовали на шесть тысяч рублей (по две тысячи с каждого), аннулировали визы и сократили срок пребывания в России до трех суток. 26 числа граждане Судана купили билеты на поезд до Москвы.

Однако они сошли в Петрозаводске, чтобы еще раз попытаться уйти в Норвегию. После профилактической беседы с сотрудниками органов безопасности суданцы все-таки уехали в Москву, чтобы вернуться в Судан, рассказали в Пограничном управлении.