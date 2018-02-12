ОНФ проверил дворы, благоустроенные по президентской программе

Представители карельского ОНФ проинспектировали дворы в поселке Пряжа, благоустроенные по программе «Комфортная городская среда».

На улице Мелентьевой в прошлом году отремонтировали два двора — около домов № 20 и № 18. Во дворах положили новый асфальт, сделали парковку, установили ограждения, оформили клумбы и обновили ливневую канализацию. Каждая квартира сдавала по 1200 рублей на софинансирование программы.

Двор на улице Мелентьевой в Пряже. Фото: «Республика» / Сергей Юдин Двор на улице Мелентьевой в Пряже. Фото: «Республика» / Сергей Юдин Двор на улице Мелентьевой в Пряже. Фото: «Республика» / Сергей Юдин

— Еще до программы мы давно обсуждали, что это место не должно быть таким неухоженным, таким некрасивым, — рассказала жительница Пряжи Татьяна Сеппянен. — Это центральная улица, это въезд в Пряжу, это, в конце концов, улица имени героини войны Марии Мелентьевой. Кроме того, рядом детский сад, прокуратура, МВД, магазины.

Так двор выглядел до и после лета прошлого года:

— Первое, что мы хотели сделать, — это обеспечить безопасность, потому что сюда заезжали все фуры, разгружаться в «Пятерочку», — рассказала Татьяна Сеппянен. — В итоге в квартирах хронические кучи песка.

Жительница поселка рассказала, что после того, как двор привели в порядок, люди из соседних домов не раз просили рассказать о программе. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина, тем не менее, считает, что информации о «Комфортной городской среде» в Пряже недостаточно. В этом году подали только одну заявку на благоустройство общественных территорий и две — на благоустройство дворов.