Оксана Старшова будет руководить петрозаводским педколледжем

Оксану Старшову назначили директором Петрозаводского педагогического колледжа. К новым обязанностям бывший детский омбудсмен Карелии приступит 11 декабря, рассказали в пресс-службе республиканского Минобраза.

Напомним, прежнее руководство педколледжа уволили летом 2016 года из-за трагедии на Сямозере. По мнению прокуратуры, директор и замдиректора учреждения допустили грубые просчеты в организации практики студентов, которые отвечали за детей в лагере.

Оксана Старшова до 2014 года руководила Дворцом творчества детей и юношества. Осенью того же года ее утвердили в должности уполномоченного по защите прав детей Карелии.