Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 28 февраля

Сортавала попала в перечень исторических поселений регионального значения, опасный вирус набирает в Карелии обороты, Евгений Гомельский проведет мастер-класс по баскетболу в Петрозаводске. Жизнь республики глазами тележурналистов.

 

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