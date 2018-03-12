Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 12 марта

«О статусе столицы Карелии». Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты карельского парламента. 900 гражданских наблюдателей. В Карелии на предстоящих выборах будут наблюдатели из числа представителей общественности и активных граждан. «Большое удовольствие». 18 марта звезды оперной сцены согласились приехать в Петрозаводск, — в материалах наших коллег.