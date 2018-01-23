Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 23 января

Впервые в гонках на собачьих упряжках участники будут стартовать массово; пес Рыжий с пряжинской зверофермы обрел новое место службы; тариф на электроэнергию для предпринимателей в Карелии идет на снижение. События республики глазами тележурналистов.

 

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