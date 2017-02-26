Несколько тысяч горожан пришли на Масленицу на площади Кирова

Сегодня на площади Кирова в карельской столице проходит Широкая Масленица. Работают ярмарка, 10 игровых площадок, кафе с блинами и чаем, а на сцене идет концерт. Организовали праздник мэрия Петрозаводска и городской Дом культуры.

В церемонии открытия большого семейного праздника приняла участие глава Петрозаводска Ирина Мирошник, которая приветствовала горожан и гостей карельской столицы:

«Зима отступает, скоро придут весенние погожие деньки. Сегодня, как и положено, мы должны ходить в гости друг к другу, отдыхать, есть блины и весело проводить время. Желаю всем хорошего праздника, достатка вашим семьям, благополучия, здоровья и счастья!»

Сейчас горожане, пришедшие на праздник, соревнуется в многочисленных конкурсах: лазают по шесту за подарками, прыгают в мешках, бегают «гусеницей», проверяют свою силу в других масленичных забавах. Дети и взрослые водят хороводы, а затем попробуют «разбудить солнце», запустив в небо солнечные шары.

Гости праздника могут попробовать блины с разными начинками, пироги и чай из самовара. На сцене выступают ансамбли «Катюша», «Северное сияние» и «Гармония».

Завершится народное гулянье традиционным ритуалом сожжения чучела Масленицы, символизирующим проводы зимы.