На площади Кирова обновили скамейки

Петрозаводск продолжает готовиться к 9 Мая. Сегодня на площади Кирова обновили несколько скамеек около памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу.

Новые сиденья и спинки для них изготовили студенты Петрозаводского лесотехнического колледжа. Сырье выделили лесопильные предприятия города: Соломенкий лесозавод и «Промлес».

За работами наблюдал замдиректора колледжа Сергей Тарасов.

— Проезжая здесь, мы заметили, что скамейки в неприглядном состоянии. Мэрия дала нам разрешение на ремонт скамеек, и наши студенты во время практики сделали эти дощечки. Пропитали их антисептиком для большой влагостойкости. Если будет сырье, мы с удовольствием и в будущем будем участвовать в благоустройстве города. Студентам понравилось делать конкретные изделия, они видят результаты своей работы, гордятся этим. Стоит моя скамейка на площади Кирова!

Приехал полюбоваться на обновление и заместитель мэра.

— Эти скамейки еще не старые, — сообщил заместитель мэра Петрозаводска Денис Жердев. — Это несознательные граждане за зиму наделали. Лестех помогает нам во многих проектах, они участвуют во всех субботниках. Сейчас они взяли шефство над сквером, который рядом с ними, сделали обрезку деревьев. Параллельно работаем с другими техникумами. Автотранспортный собирается взять шефство над Первомайским проспектом. Если техникумы объединятся, они смогут эту работу организовать.

Спинки, правда, с ходу на место не встали, придется их немного подпилить.