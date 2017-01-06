Музыка под елку

Руководство Карелии вместе с замсекретаря Совбеза страны завершили свое путешествие по Центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Одними из последних музыкальные подарки получили петрозаводские воспитанники.

Чтобы выполнить новогоднее желание коллективов центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и вручить их воспитанникам музыкальные подарки, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев совместно с руководством нашей республики объехали почти все районы. Дети из Центра «Надежда» в Петрозаводске получили презенты от «Сбербанка» — два синтезатора и баян – в финале праздничной поездки.

Рашид Нургалиев не только вручил воспитанникам инструменты, но и расспросил о том, как они встретили Новый год. А самых маленьких – рассказать стихотворение.

Весь прошлый год в системе социального обслуживания сирот и детей, оказавшихся в трудной семейной ситуации, происходили серьезные изменения. В соццентрах стали отходить от больших коллективов, похожих на детские общежития. Педагоги стараются как можно больше воспитанников вернуть в семью – свою или приемную.

В центре помощи детям "Надежда"

В центре помощи детям «Надежда». Фото: пресс-служба правительства Карелии

— Упор в работе учреждения делается на возвращение детей в семью, — рассказала руководитель республиканского центра помощи детям «Надежда» Ольга Клевина. — Надо понимать, что все дети, которые здесь получают те или иные услуги, либо сироты, либо дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. И основная задача учреждения – помочь семье преодолеть кризис и детей вернуть в эту семью. Ну, и если это, к сожалению, уже не удалось, и родители лишаются родительских прав, а дети оказываются здесь – определить их в опекаемую или в приемную семью.

Так, группы, в которых проживают старшие воспитанники, коллектив постарался разбить на отдельные «квартиры». В  них подростки чувствуют себя более уверенно, у них появляется что-то свое, рассказала Рашиду Нургалиеву руководитель Центра. Воспитанники могут принимать у себя гостей – родственников, друзей, даже девушек.

— Вы находитесь в добрых руках, в надежных руках людей, которые занимаются этим профессионально, — отметил Рашид Нургалиев. — И вы должны как можно больше творить добра. Наверное, делиться добром, жить в добре и гармонии – самое лучшее, что есть на свете.

— Мы вам желаем от всей души, чтобы вы достигли своей мечты. И постараемся вам в этом всячески помогать. Поэтому с наступающим вас Рождеством, — заявила вице-премьер Карелии Валентина Улич.

Высокие гости обещали вернуться на следующий год – с новыми подарками.

 

Общество   /   ,
Александр Батов
Александр Батов
Специальный корреспондент информагентства «Республика»
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