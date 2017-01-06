Музыка под елку

Чтобы выполнить новогоднее желание коллективов центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и вручить их воспитанникам музыкальные подарки, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев совместно с руководством нашей республики объехали почти все районы. Дети из Центра «Надежда» в Петрозаводске получили презенты от «Сбербанка» — два синтезатора и баян – в финале праздничной поездки.

Рашид Нургалиев не только вручил воспитанникам инструменты, но и расспросил о том, как они встретили Новый год. А самых маленьких – рассказать стихотворение.

Весь прошлый год в системе социального обслуживания сирот и детей, оказавшихся в трудной семейной ситуации, происходили серьезные изменения. В соццентрах стали отходить от больших коллективов, похожих на детские общежития. Педагоги стараются как можно больше воспитанников вернуть в семью – свою или приемную.

— Упор в работе учреждения делается на возвращение детей в семью, — рассказала руководитель республиканского центра помощи детям «Надежда» Ольга Клевина. — Надо понимать, что все дети, которые здесь получают те или иные услуги, либо сироты, либо дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. И основная задача учреждения – помочь семье преодолеть кризис и детей вернуть в эту семью. Ну, и если это, к сожалению, уже не удалось, и родители лишаются родительских прав, а дети оказываются здесь – определить их в опекаемую или в приемную семью.

Так, группы, в которых проживают старшие воспитанники, коллектив постарался разбить на отдельные «квартиры». В них подростки чувствуют себя более уверенно, у них появляется что-то свое, рассказала Рашиду Нургалиеву руководитель Центра. Воспитанники могут принимать у себя гостей – родственников, друзей, даже девушек.

— Вы находитесь в добрых руках, в надежных руках людей, которые занимаются этим профессионально, — отметил Рашид Нургалиев. — И вы должны как можно больше творить добра. Наверное, делиться добром, жить в добре и гармонии – самое лучшее, что есть на свете.

— Мы вам желаем от всей души, чтобы вы достигли своей мечты. И постараемся вам в этом всячески помогать. Поэтому с наступающим вас Рождеством, — заявила вице-премьер Карелии Валентина Улич.

Высокие гости обещали вернуться на следующий год – с новыми подарками.