«Моя дочь сошла с ума»

— Я почти всю жизнь жила в Петрозаводске, сама из Украины, из Донецка, на пенсии решила туда уехать, купить дом вместе с сестрой. Это было в 2013 году. Денег не хватало, и я решила взять заём у компании «Сана», они предлагали деньги в рассрочку в валюте. Я заложила свою квартиру в Петрозаводске и получила нужную сумму, документы по займу оформили на мою дочь. Мы купили дом, и началась новая счастливая жизнь. Мы исправно платили долг и горя не знали, но вдруг оно постучалось к нам в дверь. — Я почти всю жизнь жила в Петрозаводске, сама из Украины, из Донецка, на пенсии решила туда уехать, купить дом вместе с сестрой. Это было в 2013 году. Денег не хватало, и я решила взять заём у компании «Сана», они предлагали деньги в рассрочку в валюте. Я заложила свою квартиру в Петрозаводске и получила нужную сумму, документы по займу оформили на мою дочь. Мы купили дом, и началась новая счастливая жизнь. Мы исправно платили долг и горя не знали, но вдруг оно постучалось к нам в дверь. Началась война на Украине, в дом попала бомба, родственники погибли, а в России рухнул рубль, и мою квартиру продали с молотка за долги компании «Сана». Дочь попала в психиатрическую клинику, она сошла с ума — не смогла пережить такое испытание. Шестилетнего внука забрали в приют, а я живу на склоне лет в общежитии и еще работаю, внук плачет, хочет домой, к маме. Я хочу его забрать…

У каждого своя история. Одна печальнее другой. «Республика» неоднократно писала о судебных тяжбах, связанных с валютными и рублевыми займами жителей города у компании «Сана» и ее аффилированных структур. Люди не сдаются, они решили рассказать о своем горе Александру Шарапову, уполномоченному по правам человека в Карелии. Александр Шарапов и его помощник Сергей Прудников встретили горожан в фойе Заксобрания Карелии, где находится офис омбудсмена.

На встречу с уполномоченным пришли 15 человек, но их, считающих себя пострадавшими, гораздо больше. Беседа продлилась два часа. Эмоции — через край.

— Мы для государства — мошенники? Как я объясню своей маленькой дочке, что наш суд признал ее обязанной платить за меня долг, когда ей станет восемнадцать лет? Нас очень много, и за каждым случаем стоят дети, — расстраивается Ирина.

Люди пожаловались карельскому омбудсмену, что ни почерковедческие экспертизы, которые установили подделку подписей в документах, ни мнения отдела опеки не принимаются во внимание при рассмотрении дел, при этом многодетные семьи выселяют из единственного жилья… Все суды выигрывает «Сана». Требуя скорейшего выселения, людям выламывают двери, их запугивают и унижают — об этом говорят публично все, считающие себя пострадавшими.

Омбудсмен выслушал горожан и предложил каждому написать на его имя жалобу с изложением истории каждого заемщика.

— Вас больше ста, хотелось бы видеть всех, у нас есть сайт, пусть обращаются через него. Давайте не будем закоперщиками, чтобы мы не ограничивались вами, а увидели всех. Никто не собирается замыливать эту тему, — сказал Александр Шарапов.

Уполномоченный по правам человека Карелии сообщил, что 8 февраля в Петрозаводск приезжает советник президента России, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Специальная группа будет знакомиться с ситуацией по соблюдению прав и свобод человека в Карелии.

Александр Шарапов прямо на встрече с жителями начал готовить обращение по вопросу заемщиков компании «Сана», с которым выступит на этом высоком заседании. Кроме того, девятого февраля Михаил Федотов будет принимать жителей по вопросам соблюдения прав человека. Люди поверили, что благодаря такой встрече, возможно, об их бедственном положении будет доложено Владимиру Путину.

На сегодняшний день уголовное дело о мошенничестве возбуждено Следственным комитетом по Карелии в отношении группы лиц, причастных к компании «Сана+», большинство считающих себя пострадавшими уже опрошены. Расследование продолжается. Заемщики постоянно интересуются, как продвигается расследование. Ответ один: оно продвигается.

«Ход предварительного следствия по указанному делу находится на особом контроле» — так обычно заканчивается письменный ответ заемщикам за подписью руководителя Следкома по Карелии Юрия Бабойдо.