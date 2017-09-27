Много меда и тульские пряники привезут на ярмарку в Петрозаводск

23-я сельскохозяйственная ярмарка будет проходить в столице Карелии с 6 по 15 октября. 7-го числа будет торжественное открытие с развлекательной программой. Мэрия сообщает, что количество заявок на торговые места в этом году увеличилось, и точек по продаже овощей и меда будет больше, чем обычно.

Сельхозярмарка традиционно расположится на Инженерной улице в конце Октябрьского проспекта. В торговых рядах можно будет приобрести овощи и фрукты, свежую рыбную и мясную продукцию, кондитерские изделия. В этом году будет много меда, орехов, сухофруктов, восточных сладостей. Впервые на прилавках ярмарки появятся знаменитые тульские пряники и изделия промысловиков из Тамбовской области. В администрацию Петрозаводска продолжают поступать заявки от предприятий агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, России и Карелии.

Места для пенсионеров, предлагающих горожанам продукцию, которую они вырастили на своих приусадебных участках, предоставляются бесплатно.

Прием заявок на участие в ярмарке продолжается по электронной почте ut@petrozavodsk-mo.ru или в мэрии.