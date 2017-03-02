Минстрой предупредил о мошенничестве с жилищными сертификатами

Министерство строительства разослало в регионы России письмо, предупреждающее о новой схеме мошенничества с государственными жилищными сертификатами. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

— Часть очередников Магаданской области получила письма, в которых сообщалось, что для получения государственного жилищного сертификата необходимо перевести денежные средства на указанный расчетный счет. Здесь налицо мошенническая схема, ведь для получения ГЖС гражданам не нужно переводить никакие средства на чужие счета, — отмечается в письме.

Минстрой уже направил официальные запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет, которые должны заняться расследованием указанных фактов. Также ведомство разослало в регионы письма с просьбой уведомить очередников о новой схеме.

Бланки государственного жилищного сертификата на 2017 году уже высланы в субъекты Федерации. В профильных органах региональной власти их заполнят и выдадут гражданам в именном виде.