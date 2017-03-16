МФЦ: инструкция к применению

Многофункциональные центры (центры одного окна) задумывались, чтобы люди могли оформить все документы в одном месте, а не бегать по бесконечным инстанциям. О том, как сегодня работают центры одного окна, нам рассказал директор Алексей Чеканов.

Карельские МФЦ в цифрах: 18 многофункциональных центров

194 окна

194 услуги в списке

330 тысяч консультаций и услуг за 2016-й

Средняя зарплата специалиста — 17 тысяч рублей

Среднереспубликанское время ожидания — 11 минут

В Петрозаводске — 20 минут

Бюджет на 2017-й — 120 миллионов рублей

Статистика показывает, что большинство людей довольны обслуживанием в МФЦ. Зато в интернете недовольных в избытке: очереди длинные, информации по оформлению документов мало — иногда приходится выстаивать очередь дважды. Кто-то недоволен, что сотрудники не делают копии, кто-то — что в помещениях нет кулеров.

«Республика» подготовила короткую памятку: что нужно знать, чтобы поход в МФЦ не превратился в полосу препятствий.

1. Документы. Собираясь в МФЦ, дважды проверьте, все ли документы вы собрали. Если по правилам оформления доставки пенсии требуются российский паспорт, его ксерокопия и ксерокопия реквизитов расчетного счета (в случае получения пенсии через кредитную организацию), значит, вам с собой взять нужно паспорт, его копию и копию реквизитов расчетного счета. Не рассчитывайте, что и без последнего обойдетесь, потому что «тетя Ира два года назад не приносила». Не обойдетесь. Развернут обратно, будете нервничать и ходить два раза. Вам оно надо?

2. Ксерокопии — отдельная тема. Сделать их нужно заранее. В МФЦ копии документов не делают. И для вас в качестве исключения не сделают. Неудобно? Неудобно. Но чтобы два раза не ходить, лучше подготовить все копии заранее. Лайфхак для петрозаводчан: если вы вдруг все-таки забыли, в здании главного офиса МФЦ на Гюллинга есть полиграфическая компания, там их делают.

3. Госпошлины. Да, их тоже в МФЦ не принимают. Закон не позволяет. Придете оформлять паспорт без квитанции об оплате, развернетесь и пойдете в ближайший банк платить. Лучше озаботиться этим заранее, чтобы лишний раз не стоять в очереди. И проверьте, чтобы все реквизиты были верны, иначе придется платить еще раз или мучиться с переоформлением.

4. Обязательно проверьте, если ли у вас право получить ту услугу, которую вы хотите получить. Обидно будет пробегать, собирая документы, а около окошка выяснить, что для получения «Ветерана труда» вам (или вашей маме) не хватает еще полугода стажа.

5. Когда берете талончик в электронную очередь, выбирайте то, что вам нужно, а не то, что похоже на то, что вам нужно. Регистрация по месту жительства и по месту пребывания — разные вещи. Лучше проконсультируйтесь со специалистом, если не знаете, что выбрать. И не стоит пытаться за компанию решить проблему с материнским капиталом с сотрудником, которому вы только что подали документы на оформление паспорта. Для этого нужно взять второй талончик.

6. Если вы пришли оформлять документы по доверенности, обязательно проверьте, достаточно ли в ней прописано полномочий.

Самые популярные услуги МФЦ: выдача, замена паспортов;

оформление и выдача загранпаспортов;

регистрация прав на недвижимимость;

выписки из Росреестра;

выдача государственного сертификата на материнский капитал;

заявления о распоряжении средствами материнского капитала;

присвоение звания «Ветеран труда»;

предоставление земельных участков, находящихся без проведения торгов;

денежная выплата малообеспеченным гражданам на детский сад;

выдача разрешения на строительство.

С полным списком услуг можно познакомиться здесь.