Местные власти обучат, как делать проекты по благоустройству

Семинар проводится уже второй раз по поручению врио главы Карелии Артура Парфенчикова. Участниками его станут руководители и специалисты администраций муниципалитетов, которые участвуют в президентском проекте «Комфортная городская среда».

Обучение пройдет на базе Академии госслужбы в Петрозаводске. В качестве лекторов выступят представители исполнительной и законодательной властей, общественных объединений. Они расскажут о работе с населением, о том, как разработать дизайн-проект благоустройства и как организовать работу общественных комиссий.

Напомним, в этом году Карелия получит 140 млн рублей на благоустройство городов и сёл с населением свыше 1000 человек в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Проекты должны предлагать сами жители. Предполагается, что они же будут активно участвовать в реализации планов. Программа будет действовать в течение пяти лет.

На сегодня подана почти тысяча заявок на благоустройство дворовых территорий. Отбор победителей будет проводиться с 20 марта по 5 апреля.