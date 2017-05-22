Мэрия Петрозаводска подаст в суд на подрядчика по ремонту дорог

Сегодня на еженедельной встрече главы Петрозаводска Ирины Мирошник с журналистами стало известно, что мэрия собирается подать в суд на подрядчика по ремонту дорог ООО «Ремстройкомплект». Фирма не успевает в установленный срок сделать гарантийный ремонт и просит отсрочки. Горадминистрацию это не устраивает.

Ирина Мирошник также отметила, что еще один подрядчик — ООО «ПСК-Строитель» – устранил весь свой производственный брак еще два дня назад. Она также отметила, что к этой фирме был очень маленький список претензий.