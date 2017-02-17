Мэрия Петрозаводска направила претензии дорожникам на 40 миллионов рублей

Мэрия Петрозаводска продолжает контролировать состояние недавно отремонтированных городских дорог. В отношении подрядчиков, которые не устранили недостатки в установленные сроки, уже ведется исковая работа. Администрация направила претензии шести подрядным организациям на общую сумму порядка 40 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт мэрии.

Размер штрафных санкций определяется в соответствии с требованиями муниципальных контактов. Комплексное обследование гарантийных объектов будет проведено весной.