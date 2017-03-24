Мэрия Петрозаводска хочет повышать бюджетную грамотность населения

Администрация Петрозаводска открыла на своем сайте интернет-опрос на тему бюджетной грамотности. Власти считают, что знания жителей города о том, как формируется и куда тратится казна, нужно улучшать, и предлагают для этого сразу несколько вариантов: с помощью интернет-портала, специальных электронных брошюр, публичных слушаний или обучающих семинаров.

Судя по результатам опроса, жители в большинстве своем готовы обучаться через интернет на специальном портале. За этот вариант проголосовали почти половина участников опроса.

Высказать свое мнение можно на сайте мэрии.